L’OL va enfin pouvoir faire appel pour Fonseca

Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Dans l’attente de la notification de la sanction de Paulo Fonseca, l’OL a enfin reçu le courrier recommandé de la LFP. Le début d’une longue bataille commence désormais.

Lundi, nous vous annoncions que l’OL n’avait toujours pas entrepris les démarches pour faire appel auprès de la FFF. Et pour cause, le club attendait encore de recevoir la notification par courrier recommandé de la sanction de Paulo Fonseca. Si la commission de discipline de la LFP avait communiqué dès la fin de sa réunion les neuf mois de suspension pour le Portugais, il restait encore à ce que le club lyonnais en soit averti de manière "officielle", pourrait-on dire. Sans quoi un appel devant la FFF était impossible jusqu’à là. Les choses se sont décantées depuis et l’OL va très rapidement passer à l’action dans les prochaines heures, prochains jours pour obtenir une réduction de peine.

Une commission qui peut empirer les choses ?

Dans les textes, les dirigeants rhodaniens ont sept jours après avoir reçu la notification pour faire appel. Ils ont donc jusqu'à dimanche légalement pour saisir la commission supérieure d'appel de la FFF. Ils ne devraient pas attendre aussi longtemps même si les chances de voir l’instance de la Fédération accéder à la requête de l’OL sont plus que minces, voire nulles. Il restera malgré tout deux autres recours au club septuple champion de France : la conciliation devant le CNOSF et enfin la saisine du tribunal administratif. C’est donc une longue bataille qui commence pour l’OL et Paulo Fonseca, avec l’objectif de pouvoir attaquer la saison prochaine sur le banc et non en décembre.