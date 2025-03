Klopp juge la sanction de Fonseca (OL) "exagérée"

Ce dimanche, Paulo Fonseca va vivre son premier match loin du banc de l’OL. Interrogé sur le coup de sang du Portugais, Jürgen Klopp, ancien coach de Liverpool, estime que la sanction de neuf mois est exagérée.

Certaines paroles ne rentreront pas en ligne de compte dans l’appel que va faire l’OL auprès de la FFF dans les prochains jours, mais elles devraient renforcer le sentiment que Paulo Fonseca a servi d’exemple. Depuis mercredi, le club lyonnais et le Portugais savent qu’ils vont devoir vivre pendant neuf mois avec une interdiction de banc de l’entraîneur, mais ont encore l’ambition et l’espoir de voir cette sanction être abaissée grâce à différents recours.

Si les deux parties condamnent le geste, elles estiment que la sanction est bien trop sévère et intervient surtout dans un contexte compliqué autour de l’arbitrage. Ce qui semble être la pensée de Jürgen Klopp également, même si l’Allemand n’est pas forcément au courant de tout ce qu’il se passe en Ligue 1. "J'ai vu que Paulo Fonseca a été suspendu neuf mois. Les images ont pu me faire penser à moi avec un arbitre. Laissez-moi vous dire une chose : entre pas de carton rouge et neuf mois de suspension, c'est tellement exagéré. Je suis très heureux de ne plus me retrouver dans ce genre de situation", a déclaré l'ancien coach de Liverpool, présent à une cérémonie caritative en Afrique du Sud.

L'Allemand sait de quoi il parle

Réputé pour son caractère sanguin sur le banc des Reds, Klopp s’est pris le bec plus d’une fois avec les arbitres et notamment les quatrièmes censés faire respecter l’ordre dans les zones techniques. À chaque fois, il a réussi à passer entre les gouttes, même s’il estime désormais que ce n’était pas forcément un comportement à adopter. Dorénavant retraité des terrains et des bancs, Jürgen Klopp a un avis bien tranché sur le geste de Paulo Fonseca, qu’il n’excuse pas pour autant.