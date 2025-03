L'OL se déplacera avec un groupe au complet à Nice

Après les retours de suspension et de blessure de Nicolas Tagliafico et Abner, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Pour le déplacement à Nice, l'entraîneur de l'OL a choisi de laisser Enzo Molebe à la disposition de la réserve, tandis que Warmed Omari fait les frais de l'absence de blessure.

La victoire 3-1 contre le FCSB à peine célébrée jeudi à Bucarest que les joueurs de l'OL ont dû rapidement basculer sur le championnat dans leurs têtes. En position plus que favorable pour une qualification en quarts de finale de Ligue Europa, les Lyonnais ont un très gros match qui les attend dimanche, à Nice. Pour continuer à espérer avoir un futur en Ligue des champions via la Ligue 1, l'OL n'a pas d'autres choix que de s'imposer à l'Allianz Riviera pour revenir à quatre longueurs des Aiglons, troisièmes, et deux de Monaco, tenu en échec vendredi à Toulouse. L'occasion est belle et il faudrait que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ne la gâchent pas cette fois-ci.

Akouokou enchaîne encore un groupe

Pour ce rendez-vous crucial, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. S'il observera des tribunes ce duel d'Européens, l'entraîneur portugais a eu la bonne nouvelle que le déplacement en Roumanie n'avait pas entraîné de blessures. Avec Nicolas Tagliafico et Abner de retour par rapport au dernier match contre Brest, Warmed Omari fait les frais de cet effectif sans le moindre pépin physique. Enzo Molebe a lui été laissé à la disposition de la réserve qui joue ce samedi soir à Espaly.

Le groupe de l'OL à Nice : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah