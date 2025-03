À Nice, le début d’une vie sans Fonseca pour l’OL

Cinq jours après la décision de la LFP de suspendre Paulo Fonseca pour neuf mois, l’OL va entamer cette nouvelle vie sans le Portugais à Nice. Une nouvelle méthode à mettre en place pour continuer à performer dans un choc capital pour la Ligue des champions.

Dans la lourde sanction qu’elle a prononcée, la commission de discipline n’a pas poussé le bouchon jusqu’à interdire à Paulo Fonseca le droit de faire les conférences de presse d’avant-match. Pourtant, samedi, le technicien portugais ne s’est pas présenté devant la presse avant le déplacement à Nice, ce dimanche. Pour "raisons personnelles", d’après le club, avant d'être de retour aux affaires avant Le Havre, mais cela a au moins permis aux suiveurs de se familiariser un peu avec le contexte à venir à l’OL. Comme il y a un peu plus d’un mois, au moment de la transition Sage - Fonseca, Jorge Maciel a joué les numéros 1 de circonstance.

Ce rôle d’intérimaire, le Portugais va le jouer pendant de longs mois puisqu’il sera celui qui assurera les discours et les consignes durant les rencontres et sera en première ligne face à la presse pour décrypter les victoires ou défaites de l’OL. Sur une dynamique positive, le club espère que cette nouvelle organisation ne bouleversera pas les joueurs et c’est clairement la plus grosse interrogation aujourd’hui. Comme réussir à se passer d’un entraîneur principal pendant neuf mois sans qu’il n’y ait des conséquences sur le sportif ? À l’heure actuelle et alors que tout semble frais, la sanction contre Paulo Fonseca est presque devenue un moyen de solidifier encore un peu plus le groupe.

Le "seul contre tous" de retour à la mode à l'OL ?

Le seul contre tous déjà utilisé la saison dernière pour se sauver semble avoir fait son retour entre Rhône et Saône. "On va essayer de tout donner pour lui. Il va nous donner les meilleurs ingrédients pour qu'on puisse être les meilleurs sur le terrain. On espère le rendre à chaque match", nous avouait Rayan Cherki jeudi après la victoire 3-1 contre le FCSB. Le discours a été sensiblement le même pour Clinton Mata samedi. "On a été touché par rapport à la sanction du coach qui est très lourde. On reste tous des humains. Tout ça nous a renforcé en tant qu’équipe."

Dans le négatif de cette lourde sanction, les joueurs lyonnais tentent d’en tirer du positif. Cela peut s’avérer être une stratégie gagnante, au moins à court terme. Cela tombe bien, ils ont un match à gagner à Nice, ce dimanche, pour continuer de croire à la Ligue des champions. L’émotion partagée jeudi à Bucarest a mis en avant une unité dans le groupe. Seulement, Paulo Fonseca était sur le banc. Ce qui ne sera pas le cas à l’Allianz Riviera et cela changera bien des choses.

Maciel, le liant linguiste entre le banc et le terrain

Pas de communication entre les tribunes et le banc, une interdiction de vestiaires à la pause… Les contraintes vont être nombreuses à Nice et pour les neuf prochains mois. Mais l’OL va devoir trouver des parades et vite. Depuis trois jours, le staff et le club réfléchissent à la meilleure stratégie à adopter pour que les consignes de Fonseca arrivent jusqu’aux oreilles des joueurs. La causerie d’avant-match sera désormais faite en amont pour laisser le soin à l’entraîneur principal de trouver les bons mots.

Mais après, Jorge Maciel et le reste du staff lyonnais vont devoir faire en sorte que cette absence se ressente le moins possible. "On a préparé le match comme on le fait tout le temps, peut-être avec encore plus de détails. Le coach ne sera pas là, c’est une situation exceptionnelle. On a travaillé pour anticiper les différents scénarios et les types de problèmes que l'adversaire pourrait nous poser." Parlant la langue de Molière, Maciel a presque logiquement été propulsé sur le devant de la scène afin que tout ne soit pas bouleversé en l’espace de quelques jours.

Aux joueurs de se responsabiliser aussi

Cependant, pour que l’OL reste performant, il va également falloir que les joueurs prennent leurs responsabilités. Ils sont certes des victimes collatérales du coup de sang de Paulo Fonseca, mais ils sont malgré tout attendus au tournant. Un coach qui dirige et recadre apporte forcément un peu au cours d’un match. Mais ce n’est pas Paulo Fonseca qui fait les efforts, ce n’est pas lui qui marque, mais bien les joueurs.

Aujourd’hui, les cadres que sont Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou même Nemanja Matic, en grande discussion tactique avec Cherki jeudi, doivent prendre ce relai qui n’existera plus avec Paulo Fonseca. "Parfois on le fait plus à l’intuition quand le coach est présent. Mais un match, ce sont d’abord les joueurs. On a des joueurs cadres qui sont forts dans le leadership, la motivation et les conseils à donner", a avancé Jorge Maciel, épaulé par Clinton Mata sur ce rôle des leaders de terrain. "On est professionnels, on a assez d’expérience pour faire avec et gérer au mieux avec le staff qui est là pour prendre le relais." Une façon aussi de montrer que tout le groupe est bien derrière son coach. Une auto-gestion, difficile à tenir sur le long terme, mais l’important reste le présent et le futur proche.