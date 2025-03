Tifo des Bad Gones contre Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune lors d’OL – PSG

Dimanche après-midi, le Parc OL ne devrait pas forcément faire le plein pour la venue du Havre. L’enceinte de Décines pourrait se retrouver privée d’une partie de ses supporters avec le Virage Nord dans le viseur de la commission de discipline.

Il avait annoncé qu’il porterait plainte pour les propos utilisés à son encontre à l’occasion d’OL - PSG à la mi-février. On ne sait pas encore si Vincent Labrune est passé à l’action, mais quoi qu’il en soit, les banderoles et tifos déployés contre le président de la LFP seront au programme de la commission de discipline ce mercredi soir. Le club lyonnais et surtout le Kop Virage Nord sont dans le viseur suite aux différentes insultes proférées contre Labrune durant la rencontre contre le PSG. "Labrune : corrompu, à genoux devant Nasser, vous êtes la honte du football français", pouvait-on notamment lire le 23 février dernier.

L'usage d'engins pyrotechniques également dans le viseur

Dans sa volonté de sanctionner les propos outranciers, que ce sont dans des chants ou sur des banderoles, la LFP, cible première des deux virages du Parc OL, devrait sanctionner financièrement l’OL. En plus de ces banderoles, l’usage d’engins pyrotechniques contre Brest puis le PSG seraient également dans le viseur. Mais plus qu’une sanction financière, la menace d’une fermeture partielle du virage nord pour OL - Le Havre, dimanche (15h), est bien présente. De quoi réduire considérablement l'affluence de cette affiche.