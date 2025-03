Rayan Cherki et Thiago Almada lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

À la veille du déplacement à Strasbourg, Paulo Fonseca pouvait compter sur un groupe de 18 joueurs ce jeudi. Rentrés à Lyon mercredi soir, Thiago Almada et Nicolas Tagliafico étaient bien de la partie, tout comme Rayan Cherki, rentré plus tôt de sélection.

C’est un match qui compte dans la course à l’Europe et Paulo Fonseca aurait certainement préféré le jouer dans d’autres conditions. S’il ne va pas chercher pas d’excuse, le Portugais aurait aimé avoir un peu plus de temps pour faire souffler certains organismes après la trêve internationale. Avec un match à Strasbourg programmé vendredi soir (21h), certains joueurs vont enchaîner après un court passage par Lyon. C’est notamment le cas de Lucas Perri, Nicolas Tagliafico et Thiago Almada. Après le match opposant l’Argentine au Brésil (4-1), les trois Lyonnais ont pris ensemble la direction de la France et ont atterri mercredi soir dans la capitale des Gaules. Néanmoins, ils étaient tous trois présents à l’entraînement ce jeudi matin. Reste désormais à savoir dans quelle proportion Fonseca va tirer sur la corde, particulièrement avec les deux Argentins qui ont été titulaires à deux reprises avec l’Albiceleste.

Niakhaté absent de la séance

Les voir à l’entraînement est malgré tout une bonne indication sur la capacité physique à pouvoir répondre présents vendredi à la Meinau. Ce constat vaut également pour Rayan Cherki, annoncé comme incertain. Rentré à Lyon dès dimanche après une contusion au pied gauche contractée avec les Espoirs, le numéro 18 de l’OL a participé à la séance du jour, au milieu de dix-sept autres joueurs de champs, renforcés après un quart d’heure d’échauffement par certains éléments de la réserve. Au milieu de ces bonnes nouvelles, l’OL va devoir se passer de Malick Fofana pendant quelque temps tandis que Moussa Niakhaté, retenu avec le Sénégal, ne rentrait entre Rhône et Saône que ce jeudi matin. De quoi compromettre sa place de titulaire contre Strasbourg ?