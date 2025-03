Lors de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" datée du 24 mars, Enzo Reale et Nicolas Puydebois sont revenus sur le style de jeu de Paulo Fonseca. Tout en expliquant l'impact de l'héritage de Pierre Sage et Jamal Alioui.

L'OL est dans une très bonne dynamique en ce moment. Totalisant cinq victoires d'affilées toutes compétitions confondues, Paulo Fonseca réussit ses débuts en Rouge et Bleu. L'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a analysé, en début de semaine, les forces et faiblesses du style de jeu de l'entraîneur lyonnais. Pour Enzo Reale, l'OL doit maintenir ce style de jeu face aux Red Devils. "Je pense que c'est une très bonne façon de jouer. Pour étirer l'adversaire, il faut être très juste techniquement. Sinon, on peut perdre des ballons très importants aux abords de notre surface", a notamment expliqué l'ancien joueur de l'OL (2009-2012). "Si on est juste techniquement, on va créer des espaces et des décalages et donc pleins d'occasions. Pour cela, on a besoin de joueurs qui font des courses en profondeur dans le dos des milieux de terrain adverses", a-t-il ajouté.

"C'est plus facile d'être soudés"

Pour Enzo Reale, les récentes bonnes performances lyonnaises ne sont pas forcément liées au changement d'entraineur. "Cela fait depuis six mois qu'ils jouent ensemble, il faut du temps pour que la mayonnaise prenne pour tout le monde, a déclaré l'ancien de Lorient (2012-2015). Aujourd'hui, le groupe est soudé, car il joue les premiers rôles pour une qualification en Ligue des champions. C'est plus facile d'être soudés avec de bons résultats que lorsque tu joues le maintien comme l'année dernière. Je pense aussi que le travail de Pierre Sage a servi pour que l'OL ait cette image aujourd'hui."

"Le pragmatisme de Fonseca et sa méthode de travail conviennent peut-être mieux aux joueurs"

Un avis que ne partage pas entièrement Nicolas Puydebois. Pour l'ancien portier de l'OL (2002-2005), c'est l'arrivée de Fonseca qui a eu le plus d'impact : "Je pense que le travail de Pierre Sage porte ses fruits actuellement, mais le pragmatisme de Paulo Fonseca et sa méthode de travail conviennent peut-être mieux aux joueurs. Sa personnalité et son expérience font qu'aujourd'hui tout va mieux". Notre consultant n'oublie pas non plus l'apport de Jamal Alioui, le fidèle adjoint de Pierre Sage à l'OL. "Je connais sa valeur en tant qu'homme et en tant qu'entraineur. Effectivement, il a eu un impact très positif sur les cadres et particulièrement sur Rayan Cherki, dans la rigueur, l'exemplarité et sur le travail, a insisté Nicolas Puydebois. C'est un entraineur fabuleux et je suis très content que Pierre Sage l'ait pris comme adjoint. L'ensemble qu'il forme va aller très loin."