OL : Nemanja Matic portera le numéro 31

Nemanja Matic, nouveau joueur de l’OL, avec le maillot de la Serbie (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nouveau joueur de l'OL, Nemanja Matic arborera un maillot floqué du numéro 31 lors de son expérience dans le Rhône.

Il n'est jamais bon pour un club d'espérer monts et merveilles d'une recrue dès son arrivée, encore plus lorsqu'il est dans la situation de l'OL. Au samedi 27 janvier 2024, ce dernier est 16e et barragiste, et pourrait être dépassé par Clermont à l'issue du week-end. Mais dans le même temps, il vient d'officialiser la venue de Nemanja Matic.

Celui-ci a signé en faveur de l'Olympique lyonnais pour un montant inférieur à trois millions d'euros (2,6 millions). Un élément d'expérience dans l'entrejeu qui ne sera pas de trop pour apporter une nouvelle solution à Pierre Sage. Ce secteur était en plus en difficulté, l'entraîneur rhodanien n'ayant que peu d'alternatives à Maxence Caqueret et Corentin Tolisso.

Le même numéro qu'à Manchester United

Après avoir paraphé un bail de deux ans et demi avec les septuples champions de France, Matic va retrouver ses coéquipiers pour préparer la réception de Marseille, qui aura lieu le dimanche 4 février à 20h45. Même s'il n'a plus joué en compétition depuis le 17 décembre, on peut raisonnablement penser que le Serbe sera a minima dans le groupe pour ce choc. S'il entre sur le terrain, les suiveurs et supporteurs pourront contempler le numéro 31 de l'OL. C'est avec ce flocage que le milieu a choisi de vivre sa deuxième aventure dans l'Hexagone.

Il faut savoir que ce chiffre 31, l'ancien joueur de Manchester United l'a porté durant l'ensemble de son passage chez les Red Devils. A Rennes, il se présentait avec le 21 inscrit dans le dos.