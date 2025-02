L’OL parmi les équipes les plus cosmopolites de Ligue 1

Avec simplement l’arrivée de Thiago Almada durant l’hiver, l’OL n’a pas pu recruter de façon agressive. Toutefois, c’est une équipe cosmopolite dont a hérité Paulo Fonseca avec pas moins de 15 nationalités.

Pendant les quinze mois qu’il a passés sur le banc de l’OL, Pierre Sage a souvent dû utiliser l’anglais pour faire passer ses messages. Au sein de l’effectif lyonnais, la langue de Shakespeare est presque devenue la passerelle pour que tout le monde puisse communiquer. Il n’y a pourtant que trois réels éléments anglophones avec Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann et Ernest Nuamah mais entre ceux qui ne parlent pas espagnols, portugais ou tout simplement français, l’anglais est devenu à la mode. L’arrivée de Paulo Fonseca ne va pas forcément changer la donne, bien que le technicien cherche à communiquer dans la langue de Molière avec les journalistes. Mais le vocabulaire reste limité et la célébration de la victoire contre Reims a montré que les discours dans le vestiaire se faisaient en anglais.

Trois nationalités perdues durant l'hiver

Cependant, Fonseca et son staff peuvent utiliser leur langue maternelle qu’est le portugais avec Abner et Lucas Perri. Avec le départ d’Adryelson et Jeffinho durant l’hiver, ils sont les deux représentants brésiliens dans le groupe de l’OL. C’est d’ailleurs un effectif cosmopolite dont a hérité Fonseca depuis deux semaines. Avec quinze nationalités différentes, le club lyonnais est l’un de ceux qui ont le plus de pays représentés. Seuls Lens (18), l’OM (17) et Monaco, Reims et Strasbourg (16) font mieux dans l’élite. L’OL aurait d’ailleurs pu être bien tout haut sans les départs de Gift Orban (Nigéria), Anthony Lopes (Portugal) ou Saïd Benrahma (Algérie) cet hiver.