Luis Enrique fait marche arrière sur son analyse d’OL - PSG

Deux jours après la victoire du PSG contre l’OL, Luis Enrique a revu son analyse sur la seconde période de son équipe. Il estime que la formation parisienne n’a véritablement tremblé que cinq minutes.

En voyant Corentin Tolisso s’élever et placer une tête imparable, le Parc OL s’est mis à y croire. L’affiche entre l’OL et le PSG avait beau en être à la 92e minute de jeu, les supporters lyonnais se sont mis à espérer que la formation de Paulo Fonseca arrache le point du nul face au leader parisien. Comme à la belle époque de la saison dernière où les scenarii les plus improbables n’avaient plus de secret pour l’OL. C’était une autre époque et malheureusement, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas réussi à pousser assez pour signer un 3-3 qui aurait eu des airs de victoire à Décines, dimanche soir. Après le match, les joueurs rhodaniens avaient clairement de la frustration dans leurs propos, regrettant de ne pas avoir assez joué en première mi-temps.

"On est un peu conditionné par les émotions"

Pour Rayan Cherki, la seconde période a d’ailleurs été à l’avantage de l’OL malgré les trois buts encaissés. Est-ce l’euphorie de la fin de match qui a poussé à ces analyses pas forcément réalistes ? Peut-être bien et même Luis Enrique s’en est allé à un rectificatif de son analyse post-match. Présent face à la presse mardi avant la demi-finale de Coupe de France du PSG à Rennes contre Saint-Brieuc, l’entraîneur espagnol a affiné ses propos. "Au départ, quand on regarde notre fin de match, on est un peu conditionné par les émotions. Mais je l'ai revu et, à l'analyse, il y a eu cinq minutes, pas plus, où nous n'avons pas su défendre. Le reste du match a été formidable, sur un terrain difficile." Loin du discours d’après-match durant lequel Luis Enrique avait pointé le manque de maturité de son équipe sur le deuxième acte.