Ligue 1 : Lacazette (OL) à la poursuite de légendes

Alexandre Lacazette, joueur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Double buteur dimanche dernier contre Brest (2-1), Alexandre Lacazette a atteint les 194 réalisations avec l'OL toutes compétitions confondues. Le buteur se rapproche de certaines légendes.

28, c'est le nombre de buts que doit inscrire Alexandre Lacazette pour devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Il égalerait la légende Fleury Di Nallo (222 buts). Avec 155 réalisations en Ligue 1, l’international français (16 capes) est bien ancré dans le top 20 des meilleurs réalisateurs. Il est à une unité de Jean-Pierre Papin (156), deux de Désiré Koranyi (157), quatre d’André Guy (159), six de Wissam Ben Yedder (161), huit d’Alain Giresse (163) et neuf de Just Fontaine (164).

Un meilleur ratio que Jean-Pierre Papin

Le vice-champion olympique 2024 a eu besoin de 288 matchs de championnat pour atteindre son total actuel. "JPP", lui, l'a fait en "seulement" 270 apparitions. Pourtant, l'ancien Gunner affiche le meilleur ratio de but par minutes (1 but toutes les 139 minutes contre 146 pour l'ex-Marseillais).

Certes moins en réussite cette saison, Lacazette reste le meilleur canonnier de l'équipe avec 12 réalisations au compteur. Il devance aujourd'hui Georges Mikautadze (10). Son doublé face à Brest dimanche (2-1) montre bien toute son importance dans le groupe. En quête d'une qualification en Ligue des champions et d'un bon parcours en Ligue Europa, l'OL s'appuiera à n'en pas douter sur son numéro 10, en fin de contrat dans quelques mois rappelons-le.