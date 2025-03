FCSB - OL : des arbitres allemands au sifflet

Jeudi, lors du 8e de finale aller de Ligue Europa, l'OL se rendra en Roumanie pour défier le FCSB. Un match arbitré par des Allemands, et notamment Tobias Stieler.

Retour des semaines à deux matchs pour l'Olympique lyonnais. Avec la Ligue Europa ces prochains jours, les hommes de Paulo Fonseca voient leur calendrier s'alourdir. Jeudi par exemple, ils seront en Roumanie, dans l'antre du FCSB, pour le 8e de finale aller.

Favoris sur le papier, particulièrement en raison des nombreuses absences du côté du club de Bucarest, les Rhodaniens voudront confirmer leur douloureux succès acquis face à Brest le week-end passé (2-1). Mais autre compétition, autre contexte. S'il a jusqu'ici réalisé un parcours correct, se classant 6e de la phase de classement, l'OL joue une partie de sa fin de saison face au club roumain.

Arbitre international depuis plus de 10 ans

Pour officier lors de cette première confrontation, nous retrouverons des arbitres allemands. Au centre, Tobias Stieler, qui sera épaulé par ses assistants Christian Gittelmann et Mark Borsch. Celui-ci est un arbitre FIFA depuis 2014. Il a notamment dirigé la France à cinq reprises ces dernières années. On l'a aussi vu lors de rencontres de Marseille, Bordeaux, Rennes et Lens au sujet des équipes françaises.

La Var sera bien évidemment présente pour ces 8es de finale. Pour s'en occuper, des compatriotes de monsieur Stieler, le duo Sören Storks - Robert Schröder. Rappelons que le coup d'envoi de cette affiche sera donné à 18h45 depuis l'Arena Națională. Un stade plein pour l'occasion.