Ligue 1 - Ligue Europa : le calendrier de l’OL en mars

Corentin Tolisso (OL) (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Retour de la Ligue Europa, de la trêve internationale et un peu de Ligue 1. Pour l’OL, le mois de mars s’annonce crucial en vue de la fin de saison.

Au cours d’une saison, certains moments sont déterminants pour écrire le résultat final. En 2024-2025, c’est ainsi que l’on pourrait qualifier le mois de mars pour l’OL. Comment décrire autrement une période durant laquelle il affronte trois adversaires que l’on pourrait qualifier de concurrents directs ? Le menu débutera dès dimanche avec la réception de Brest à 15 heures.

Après le revers rageant, mais logique contre le PSG (2-3), les hommes de Paulo Fonseca ne peuvent pas se permettre de perdre de nouveaux points. Toujours sixièmes, ils ont vu le top 4 s’éloigner (cinq longueurs) en raison du succès de Lille contre Monaco. Le Stade Brestois est neuvième, mais à seulement trois unités, cela dit tout de la pression sur les épaules des Rhodaniens.

Place à la Ligue Europa

Ce troisième mois de l’année sera également synonyme de retour de la coupe d’Europe. Les huitièmes de finale seront au programme les jeudis 6 et 13 mars. Pour commencer, un déplacement en Roumanie à l’aller (21 heures), avant de recevoir le FCSB à 18h45 la semaine suivante.

Entre ces deux rendez-vous européens, une partie à quitte ou double. L’Olympique lyonnais ira à Nice le dimanche 9 pour conclure la 25 journées de Ligue 1. Un choc contre le troisième qui possède déjà sept points d’avance. En difficulté face aux grosses écuries du championnat, il va affronter le seul rival du top 5 qu’il a dominé jusqu’à présent. Mais c’était en décembre, une autre époque, et les Niçois n’avaient pas encore entamé leur montée en puissance sur la scène nationale.

Confrontation directe en Alsace

Puis, place à la trêve internationale entre le 17 et le 27 mars. Quinze jours pour souffler, avant de repartir par un duel, le plus abordable à priori, à la maison contre le Havre. Avant-dernier, le HAC glisse lentement vers la Ligue 2, et ce sera à l’OL de ne pas tomber dans le piège (16/03, 15 heures). Enfin, il faudra particulièrement scruter le déplacement à Strasbourg, dont la date n’a pas encore été calée. Les Strasbourgeois (septièmes) sont les poursuivants des coéquipiers de Clinton Mata, ce qui nous vaudra le plaisir d’une confrontation directe en Alsace.

Le programme de l’OL au mois de mars :