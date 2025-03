Tentant de faire abstraction de son sort mercredi soir, Paulo Fonseca a cherché à mettre en avant la confrontation de l'OL contre le FCSB. Un adversaire qui s'annonce moins prenable qu'attendu d'après le coach portugais.

Le public français connait peu le FCSB. Cette équipe peut-elle vraiment mettre en danger l'OL ?

Paulo Fonseca : J’ai regardé tous les matchs du FCSB. Je suis surpris de la qualité de cette équipe. C’est une équipe très forte, qui met beaucoup d’intensité. Je suis surpris par la personnalité de l’équipe. Ils sont très agressifs avec ou sans ballon. Quand les personnes en France parlent de l’OL comme favori, je dis toujours, ils ne regardent pas les matchs de Bucarest.

L'OL n'est donc pas largement favori ?

Nous devons démontrer sur le terrain que nous voulons gagner. Ce n’est pas ici qu’il faut dire qu’on est favori. Bucarest a du mérite d’être à ce stade de la compétition. Les deux équipes ont leurs chances pour passer.

L'OL retrouve les matchs à élimination. Ce match aller est-il déjà décisif ?

À ce stade de la compétition, le plus important est de gagner le match. Pas que ce soit à la maison ou ici. On attaque une période où l’on joue trois matchs par semaine. Nous avons un bon groupe qui permet de faire une bonne gestion. Le match de demain est très important et on vient avec l’ambition de pouvoir passer et de faire une partie du travail maintenant.

De notre envoyé spécial à Bucarest.