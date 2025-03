FCSB - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le 8e de finale aller de Ligue Europa qui opposera l’OL au FCSB.

L’avant-match

Oui, l’OL joue bien un match de Ligue Europa ce jeudi à Bucarest. Pour le premier huitième de finale européen depuis trois ans, l’actualité lyonnaise est malgré tout entachée par le cas Paulo Fonseca. Peut-on vraiment s’en offusquer ? Pas vraiment puisque la suspension actée par la LFP mercredi soir va avoir un réel impact sur le futur de Fonseca entre Rhône et Saône. Néanmoins, à côté de ces frasques, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont un impératif sportif à appréhender et du mieux possible. Après le succès à Brest dimanche dernier, les Lyonnais se doivent de faire un bon résultat à l’Arena Nationale pour se mettre en bonne position dans la course à la qualification. Il faudra encore faire le travail à Décines le 13 mars prochain, mais tout ce qui est pris n’est plus à prendre.

Encore plus afin d’avoir un peu plus de confiance au moment de se rendre à Nice dimanche soir pour un match décisif dans la course à la Ligue des champions en Ligue 1. Avant de voir si loin, l’OL doit tenter de réduire au silence les 55 000 spectateurs qui seront présents ce jeudi dans l’enceinte bucarestoise. Pour ce huitième de finale aller, Paulo Fonseca peut compter sur les retours de Nicolas Tagliafico et Abner. Contre le FCSB, il n’y aura donc pas de problème de latéraux comme ce fut le cas contre Brest il y a quatre jours. L’entraîneur lyonnais a d’ailleurs la chance de pouvoir compter sur un groupe au complet. Ce qui ne sera pas le cas de son adversaire, amputé par les blessures et suspensions de certains cadres.

À quelle heure se joue FCSB - OL ?

À la différence du déplacement en Azerbaïdjan en novembre dernier, les joueurs de l’OL n’ont pas eu besoin de s’ajuster à un trop gros décalage horaire. Arrivés mercredi en fin d’après-midi, ils n’ont eu à gérer qu’une heure de différence. Cela n’aura pas d’incidence sur la préparation du match qui se tiendra à 19h45 heure locale à Bucarest. Pour les supporters lyonnais qui n’ont pas fait le déplacement en Roumanie, l’heure de décalage fera que le coup d’envoi de Mr ?? aura lieu à 18h45 en France.

Sur quelle chaîne voir FCSB - OL ?

Diffuseur officiel de la Ligue Europa, Canal Plus retransmettra logiquement ce huitième de finale aller. Avec l’OL comme unique représentant français suite à l’élimination de Nice en poule, la chaîne cryptée n’a même pas besoin de faire de choix. Il sera malgré tout possible de suivre le multiplex de 18h45 sur Canal+ Sport 360.