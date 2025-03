FCSB - OL : Tagliafico et Abner de retour dans le groupe

La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Absents dimanche contre Brest respectivement pour une suspension et une blessure, Nicolas Tagliafico et Abner retrouve le groupe de l’OL en Ligue Europa. Les deux latéraux se sont envolés vers la Roumanie ce mercredi après-midi.

Il ne sait pas encore s’il sera sur le banc lyonnais jeudi soir à Bucarest. Paulo Fonseca devra attendre la sanction de la commission de discipline de la LFP mais surtout celle de la FFF pour savoir s’il est en mesure de tenir sa place en Ligue Europa ou si sa saison est définitivement terminée dans toutes les compétitions que dispute l’OL. En attendant ce verdict ce mercredi soir, l’entraîneur portugais fait comme si de rien n’était ou presque, car son futur occupe toute l’actualité lyonnaise. Ce mercredi matin, il était toutefois bien présent pour l’entraînement de veille de match. Fonseca a choisi de casser les codes et de s’entraîner à Décines plutôt qu’à Bucarest en veille de rendez-vous européen. L’occasion de faire les derniers ajustements et de pouvoir compter sur les retours de Nicolas Tagliafico et Abner.

Sans latéral gauche dimanche face à Brest, Paulo Fonseca avait dû bricoler en alignant Ainsley Maitland-Niles. Avec le retour de Tagliafico, l’entraîneur portugais va pouvoir de nouveau aligner sa charnière titulaire pour affronter le FCSB. Les deux latéraux gauches de nouveau opérationnels, Téo Barisic quitte logiquement le groupe de 23 joueurs qui a pris la direction de la Roumanie en début d’après-midi après la séance matinale. Laissé à la disposition des U18 pour la Coupe Gambardella durant le week-end dernier, Enzo Molebe goûte de nouveau au plaisir d’un voyage européen.

Le groupe de l’OL à Bucarest : Descamps, Diarra, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Nuamah