L’OL et Fonseca sauront ce mercredi soir

Trois jours après son craquage, Paulo Fonseca a rendez-vous avec la commission de discipline ce mercredi. L’entraîneur de l’OL va d’abord plaider sa cause, avant de se voir notifier sa sanction qui peut aller jusqu’à sept mois de suspension.

Son début d’aventure à l’OL, Paulo Fonseca l’aurait certainement imaginé d’une autre façon. Sur le sportif, l’entraîneur portugais a réussi à remettre la formation lyonnaise sur les bons rails avec neufs points sur quinze possibles. Les deux accrocs ont eu lieu contre l’OM, après seulement un jour de travail collectif, puis contre le PSG il y a dix jours. Pas de quoi crier au scandale en regardant le bilan du Portugais. Seulement, son coup de sang dimanche contre Brest est venu tout balayer sur son passage. Si le club s’est réservé tout commentaire, à part celui de soutenir le coach, dans l’environnement lyonnais, la question de l’avenir de Fonseca entre Rhône et Saône se pose surtout si le coach vient à être suspendu de toute fonction pour la fin de la saison et le début de la prochaine.

En visio depuis Bucarest

Pour connaitre le sort réservé à l’ancien coach de l’AC Milan, il faudra attendre ce mercredi soir. La délégation de l’OL et Paulo Fonseca seront déjà à Bucarest pour préparer le huitième aller de Ligue Europa contre le FCSB. Seulement avant de penser à l’Europe, l’entraîneur plaidera sa cause par visio-conférence auprès de la commission de discipline de la LFP. Un échange afin de rappeler une fois de plus ses excuses à Benoit Millot mais aussi d’espérer une sanction plus clémente. D’après le barème disciplinaire, le geste réalisé dimanche contre Brest est passible d’une suspension de sept mois. La Ligue aura-t-elle la main lourde dans le contexte particulier autour de l’arbitrage ? Réponse ce mercredi dans la soirée.