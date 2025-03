Ayant gentiment laissé le numéro 23 à Thiago Almada à son arrivée à l’OL, Lucas Perri a retrouvé le numéro de ses débuts lyonnais en Ligue Europa, à cause du règlement UEFA.

Cela n’a pas tout de suite sauté aux yeux et il a d’ailleurs fallu attendre l’entrée de Thiago Almada à un quart d'heure de la fin pour s’en rendre compte. En voyant le milieu argentin porter le numéro 32 au dos de son maillot plutôt que le 23 comme c’est le cas en Ligue 1, les observateurs se sont bien demandés s’il n’y avait pas eu un problème dans le flocage. La réponse est non, les intendants de l’OL avaient bien fait leur travail jeudi soir à Bucarest. L’explication tient simplement dans le fait que l’Argentin n’était pas présent au début de la saison et que l’UEFA n’autorise pas des changements de numéros en cours de saison malgré une deuxième liste transmise par les clubs après le mercato hivernal.

Almada garde les mêmes chiffres, mais pas le même numéro

Pour ses débuts en Ligue Europa, Thiago Almada a donc dû choisir un numéro différent de celui qu’il porte dans le championnat de France depuis son arrivée à la mi-janvier. Plutôt que le 23, le milieu de poche a donc opté pour le 32, gardant ainsi les mêmes chiffres, mais dans le désordre. Pour ce qui est du numéro 23, il est retourné sur les épaules de Lucas Perri, qui avait changé pour le n°1 durant l’hiver après le départ d’Anthony Lopes vers le FC Nantes. Un changement qui n’a pas perturbé le portier brésilien, auteur d’une prestation XXL contre le FCSB à Bucarest.