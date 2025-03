FCSB - OL (1-3) : Fofana débloque enfin son compteur en 2025

Auteur d’un doublé jeudi soir à Bucarest, Malick Fofana va pouvoir retrouver un peu de confiance. Dans le dur, l’ailier n’avait toujours pas marqué en 2025.

Comme à chaque changement de coachs, il y a les gagnants et le perdants. Le remplacement de Pierre Sage par Paulo Fonseca n’a pas échappé à la règle. L’effectif de l’OL a certes fondu durant le mercato hivernal, limitant ainsi les joueurs laissés sur le carreau, mais certains éléments ont vu leur temps de jeu être réduit. C’est notamment le cas de Malick Fofana. Incontournable sous Pierre Sage et révélation de la première partie de saison, le Belge vit un début d’année 2025 bien plus compliqué.

Blessé à la hanche à Fenerbahçe, l’ailier a loupé trois matchs mais a dû mal à revenir depuis. Moins percutant que sur les six premiers mois, Fofana s’est contenté de 137 minutes sous les ordres de Paulo Fonseca, avec une seule titularisation contre le PSG. Un coup de mou que l’intéressé assume pleinement. "Ça a été un moment compliqué avec cette blessure, mais le travail paye toujours donc je suis patient et je continue à travailler", nous a confié le jeune offensif après la victoire contre le FCSB.

Une surexposition à digérer ?

Ce déplacement en Roumanie pourrait bien être le déclic dont Malick Fofana avait besoin. Dans cette Ligue Europa qu’il apprécie particulièrement avec désormais six buts en huit matchs, l’ailier a permis à l’OL de prendre une belle option sur la qualification. Son doublé en fin de match a libéré les siens mais lui aussi certainement. S’il avait délivré une passe à Brest puis dans la large victoire contre Reims, Malick Fofana n’avait toujours pas débloqué son compteur but en 2025.

Il fallait remonter au match contre l’Eintracht Francfort pour le voir célébrer une réalisation. Forcément, il pouvait avoir le sourire jeudi soir même s’il reste le discret jeune homme comme c’est le cas depuis son arrivée il y a un an. "Oui, ça fait toujours du bien de marquer, je continue à travailler, je sais que ça va revenir". Ayant probablement dû digérer l’exposition qui a été la sienne sur le début de saison, Malick Fofana espère retrouver son impact, pour jouer un rôle dans la fin de campagne de l’OL.