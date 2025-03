Après la parenthèse Ligue Europa, Paulo Fonseca va entamer le début de sa lourde sanction dimanche à Nice. En marge de ce week-end, les entraîneurs de Ligue 1 comme Antoine Kombouaré ont logiquement été interrogés sur la longue suspension du coach de l’OL.

Entre deux matchs de Ligue Europa, Paulo Fonseca va découvrir le rude programme qui va désormais l’attendre à chaque week-end de Ligue 1. Ce dimanche contre Nice, l’entraîneur de l’OL va connaitre son premier match en tribunes suite à la lourde sanction prononcée par la commission de discipline de la LFP mercredi. Le déplacement niçois va être le premier d’une très longue série qui va s’étirer jusqu’au 30 novembre 2025 et cette suspension qui va l’empêcher de s’asseoir sur le banc et même d’avoir accès aux vestiaires jusqu’à la mi-septembre.

Autant que le front contre front avait fait parler dimanche dernier, la suspension de Fonseca occupe forcément l’actualité du football français. Les coachs de Ligue 1 ont donc le droit à leur lot de questions sur cette sanction. Antoine Kombouaré a jugé qu’il "fallait une lourde sanction, car c’est un geste inadmissible et que l’on ne veut pas voir". Néanmoins, le coach du FC Nantes estime que priver Paulo Fonseca de son métier avec l’interdiction d’accéder aux vestiaires est un peu dur.

Surtout quand il compare avec la suspension de Pablo Longoria, le président de l’OM ayant déclaré que les arbitres étaient peut-être corrompus et qui a été suspendu 15 matchs. "Ce que je remarque pour l’avoir vécu, c’est que ce sont des sanctions UEFA. Dans le sens où qu’il soit suspendu et qu’il ne soit pas sur le banc, je l’entends. Mais jusqu’à présent, quand on était là-haut (en tribune) on pouvait venir avant les matchs, à la mi-temps et on pouvait même, en étant là-haut, prodiguer des conseils et des consignes. Là, il n’a le droit de rien ! Je trouve que ça, c'est une sanction sévère. La commission est à côté de la plaque, il faut dire les mots !"

"Un évènement qui marque le foot français"

Deux poids, deux mesures donc pour Antoine Kombouaré qui a déjà connu ces interdictions de banc par le passé. Néanmoins, l’OL va bien devoir s’organiser pour trouver une parade et continuer à être performant sur le terrain. En attendant de savoir si le club arrivera à faire réduire la durée de la sanction, les entraîneurs de Ligue 1 serreront avant tout la main à Jorge Maciel à compter de dimanche à Nice. Le week-end du 4 mai prochain, Will Still ne recroisera donc pas la route de Paulo Fonseca, qu’il avait affronté à l’époque des Reims - Lille.

Également interrogé sur ce dossier qui embrase la France du foot, l’entraîneur belge du RC Lens n’a pas souhaité en rajouter. "C'est un événement qui marque le football français, c'est quelque chose d'assez inédit, a-t-il commenté. Mais je vais être honnête, j'ai eu assez de problèmes avec l'arbitrage et assez de cartons moi-même pour exprimer quoi que ce soit. Il y a des gens compétents qui ont pris des décisions. On connaît les difficultés qu'il y a avec l'arbitrage français pour l’instant." Le coup de sang a peut-être été la goutte de trop et va peut-être enfin entraîner une remise en question de toutes les parties.