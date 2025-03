Retenu avec l'équipe de France U16, Kenan Doganay, milieu de l'OL, a mené les Bleuets à la victoire en tant que capitaine contre l'Angleterre (2-1)

Après leur large victoire 5-1 contre la Colombie dimanche dernier, les hommes de José Alcocer ont confirmé avec une belle performance contre l'Angleterre (2-1). Les Tricolores terminent le tournoi de développement UEFA avec un bilan de deux victoires et une défaite contre le Danemark (2-1). Lors de cette compétition, Kenan Doganay, milieu de terrain de l'OL, a pris part à deux rencontres (Danemark et Angleterre). Il a été capitaine à deux reprises. Un autre Gone, Kilian Negri, était également présent avec lui lors de ce rassemblement.

Reprise avec les U17 lyonnais ce dimanche

Contre les Anglais, les Tricolores ont rapidement pris le contrôle du match, avec un premier but de Loan Merrifield (17ᵉ,1-0). Ils ont maintenu cet avantage jusqu'à la mi-temps. En seconde période, Christ Batola double la mise sur penalty (2-0, 59ᵉ), offrant un peu de confort à son équipe. Par la suite, les Anglais réduisent l'écart grâce à un penalty de Jérémy Monga en fin de match (2-1, 89ᵉ), mais ce but ne change pas l'issue du match. Globalement, c'est une victoire bien maîtrisée pour le sélectionneur français José Alcocer. "Nous avons conclu sur ce succès contre l'Angleterre, une très belle équipe, a-t-il déclaré. Ce que j’ai surtout apprécié, c’est l’état d’esprit des joueurs, leur solidarité et leur respect du plan de jeu.