OL : une reprise qui ne déchaîne pas les foules

L’OL a repris le chemin de l’entraînement vendredi avant de partir en Espagne dimanche. Une reprise qui est loin de déchaîner les passions à Lyon.

On les avait laissés avec les 35 ans des Bad Gones, la Ballon d’Or de Karim Benzema mais aussi des sifflets. Partis en vacances le 11 novembre dernier après un nul contre Nice, les joueurs de l’OL ont eu quinze jours pour faire une croix sur une première partie de saison dans la lignée du dernier exercice avec une 8e place avant la trêve hivernale. Revenus en petit comité depuis vendredi à Décines puis au complet dimanche à Murcie, les Lyonnais attaquent désormais ce qui était presque attendu depuis l’arrivée de Laurent Blanc : une nouvelle préparation qui doit permettre de redonner des couleurs à cette formation lyonnaise.

Seulement, cette reprise est loin de déchaîner les passions entre Rhône et Saône. L’effervescence observée durant l’été avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso a pris du plomb dans l’aile. Quand aucune communication n’était nécessaire pour attirer du monde dans les tribunes du terrain Gérard Houllier durant l’été avec des séances ouvertes au public à "guichets fermés", le désintérêt pour le groupe professionnel cet hiver est très clairement visible. Est-ce l’effet Coupe du monde ? Le Mondial joue très certainement dans cette vision mais le mal est clairement plus profond chez les supporters. "Normalement, il doit y avoir un manque quand ton équipe ne joue pas pendant quinze jours. Là, c’était presque plus une surprise de voir que les joueurs étaient déjà de retour à l’entraînement, note Sylvain, adhérent du Virage Nord. Il y avait comme un soulagement de voir cette première partie de saison se terminer après Nice."

Une préparation hivernale (très) loin de Lyon

Durant l’été, l’OL s’était comme dit dirait offert une paix sociale avec les retours des anciens de la maison. Il avait bien fallu ça pour faire passer la pilule d’une dernière saison ratée. Seulement, la fracture observée lors du dernier exercice semble repointer le bout de son nez petit à petit. Il n’y a pratiquement jamais eu autant de monde au Parc OL que lors des huit premières réceptions de cette saison 2022-2023 mais les sifflets observés contre Nice montrent que tout n’est pas réglé entre Rhône et Saône. Le désintérêt observé ces derniers jours est le fruit des semaines et mois d’attentes et de déceptions. Comme un cercle vicieux, c’est un peu tout l’environnement lyonnais qui se retrouve à retomber dans ses travers.

Quand les supporters en sont presque à ne plus suivre l’actualité de leur club de coeur, ce dernier commence à se renfermer sur soi-même. Il avait juré de ne plus refaire les mêmes erreurs du passé mais face à la crise de résultats, force est de constater que "l’OL préfère verrouiller pour mieux se protéger" comme observé par les supporters. Après l’enchaînement des séances ouvertes au public durant les vacances estivales, l’heure n’est plus à la communion entre les joueurs et supporters. Le rendez-vous programmé le 21 septembre dernier, trois jours après le PSG, a été le dernier. La crise sportive a forcément joué dans ces choix mais ne fait également qu’empirer le fossé qui se creuse.

L’arrivée de Laurent Blanc aurait pu être un point central pour continuer à tirer dans le même sens mais l’urgence de points et la volonté du coach de rapidement connaitre son effectif ont eu raison d’une nouvelle rencontre avec le public. "Il y avait un vrai emballement avec l’arrivée de Blanc et le club aurait pu investir dessus, regrette Gaëtan supporter du Virage Sud. Les derniers temps avec Bosz avaient été compliqués et les bons débuts avec Blanc aurait pu encourager à recréer cette union." Finalement, il n’en a rien été et il faudra voir après la trêve qu’elle sera la politique avec le Cévenol.

Aucune séance en public depuis le 21 septembre

Malgré un mois de préparation durant l’hiver, les départs pour Murcie dimanche et Dubaï dans une semaine vont éloigner un peu plus les joueurs de Décines et de ceux qui les suivent au quotidien, des journalistes à leurs supporters. Il ne faudra attendre que la mi-décembre pour les voir retrouver un semblant de contact avec le match amical contre Sochaux au centre d’entraînement le 17 décembre. Plus de deux mois après le match contre Nice. Les mots sont peut-être forts mais le sentiment de "ras-le-bol n’est plus très loin" chez les supporters. Et ce n’est pas le dossier John Textor qui traîne en longueur qui va redonner du baume au coeur à ceux qui viennent garnir les travées du Parc OL.