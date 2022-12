Sonia Bompastor (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

Grâce au doublé Ligue des champions - championnat, Sonia Bompastor a ramené l’OL sur le devant de la scène. L’entraîneure des Fenottes a été récompensée aux trophées IFFHS.

Elle est celle qui a permis à l’OL de revenir sur le devant de la scène. Connaissant le personnage, elle mettra en avant le collectif pour expliquer cette saison de la reconquête mais Sonia Bompastor a validé le choix fait par la direction en mars 2021. En remportant la Ligue des champions et le championnat de France la saison dernière, l’OL a laissé le cauchemar d’une saison blanche en 2021 derrière lui et revenu en maître en Europe et en France.

Ce succès porte forcément le sceau de Sonia Bompastor et si certains ont semblé l’oublier dans certaines remises, l’entraîneure lyonnais a été récompensée individuellement. C’est notamment le cas dans le classement de l’IFFHS. La Lyonnaise arrive largement en tête pour le titre de meilleure entraîneure de club en 2022. Avec 145 points, Bompastor a laissé dans son rétroviseur Jonathan Giraldez, coach du FC Barcelone, et Tulio Hoffman qui officie à Palmeiras au Brésil.