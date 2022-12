Nicolas Tagliafico avec l’Argentine face à la Jamaïque (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après la qualification de la Croatie, l'Argentine et les Pays-Bas jouent le deuxième ticket pour les demi-finales. Nicolas Tagliaifico est titulaire.

Après avoir connu le premier qualifié pour les quarts de finale entre le Brésil et la Croatie, l’Argentine et les Pays-Bas se préparent afin de disputer le leur. Le vainqueur sera opposé aux Croates pour une place en finale. Mais avant de penser aussi loin, il y a encore un tour à passer pour l’Albiceleste et les Oranjes. Pour ce choc dans cette Coupe du monde, Nicolas Tagliafico n'est toujours pas titulaire.

Après avoir joué le match d’ouverture argentin, le latéral gauche de l’OL avait vu Lionel Scaloni lui préférer Marcos Acuna lors de trois derniers matchs. Plutôt à son avantage lors de ses entrées, Tagliafico ne profite pas d'un passage à cinq derrière pour faire son retour dans le onze. La défense argentine aura fort à faire face aux Pays-Bas. Cody Gakpo est à son avantage depuis le début de la compétition tandis que Memphis Depay commence petit à petit à monter en rythme au fil du Mondial 2022.

La composition de l'Argentine : Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna – De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez