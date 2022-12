OL - Académie : le programme du week-end

Pendant que les U17 en ont fini avec cette année 2022, certaines équipes font du rab. Les U19 font leur entrée en Gambardella tandis que la réserve reçoit Toulon samedi.

Week-end de Gambardella à l’OL ce week-end. Tenant du titre depuis son succès en finale il y a six mois au Stade de France, le club lyonnais remet en jeu son trophée sur la pelouse de Louhans-Cuiseaux. La rencontre a lieu à l’extérieur dimanche (15h) contre une équipe qui évolue en Régional 1. Face à la pression d’être tenant du titre, les U19 peuvent malgré tout capitaliser sur leurs deux dernières rencontres qui se sont soldées par deux succès contre Troyes et Auxerre. Deux victoires contre des équipes de haut de tableau qui ont relancé les hommes d’Eric Hély. Mais un match de Coupe Gambardella reste un match à part et les Lyonnais devront se méfier.

Pour cette rencontre, l’entraîneur lyonnais comptera sur la génération 2005 et quelques renforts 2006. Pour la génération 2004 vainqueure la saison dernière, il faudra se tourner vers la réserve lyonnaise. Avant de partir en vacances, l’OL reçoit samedi le SC Toulon avec toujours l’objectif de prendre des points dans la course au maintien. Ayant réussi à accrocher un nul à Thonon le week-end dernier, les hommes de Gueïda Fofana affronte une formation toulonnaise qui pointe à la 8e place avec 16 points, quatre longueurs devant les Lyonnais.

Du côté des féminines, ce sera aussi l’heure de partir en vacances après ce week-end. Leader et déjà qualifiées pour la phase Elite, les U19 féminines reçoivent Reims dimanche (13h) pour terminer en beauté cette première phase. De son côté, la réserve se déplace dans le Forez pour affronter le FC Saint-Etienne (15h) avec l’ambition de rester invaincue face à une équipe du ventre mou.

Le programme du week-end

Samedi 10 décembre (18h) :

OL 2 - SC Toulon

Dimanche 11 décembre :

13h : U19F - Reims

15h : Louhans-Cuiseaux - U19

15h : FC Saint-Etienne - OLF 2