OL : un conseil d’administration en urgence a eu lieu ce vendredi

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, en conférence de presse (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au lendemain d’un énième communiqué de l’OL Groupe, le conseil d’administration du club lyonnais s’est réuni en urgence ce vendredi. Une réunion qui pourrait bien valider l’arrivée de John Textor.

Après un nouveau report jeudi, la vente de l’OL va-t-elle connaitre encore son dénouement ? Il est encore trop tôt pour le dire et il faudra attendre le prochain communiqué de l’OL Groupe. Mais une chose est sûre, une réunion en urgence s’est tenue en début d’après-midi ce vendredi. Au lendemain d’une avancée positive qui laisserait penser à un closing dans les prochains jours, le conseil d’administration s’est réuni en urgence à 13h30.

Cette réunion pourrait valider définitivement la prise de contrôle de John Textor après des mois de négociations, reports et de communication. Jeudi, l’investisseur américain et le club lyonnais avaient démenti la rumeur faisant état d’un arrêt des négociations entre les deux parties. Reste désormais à attendre une communication pour connaitre le fin mot de cette histoire et de ce conseil d’administration programmé en urgence.