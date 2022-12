OL : Laurent Blanc évoque la vente du club

Concentré sur le volet sportif, Laurent Blanc n'en reste pas moins attentif à la situation du club et à son rachat, dont il est question depuis plusieurs jours maintenant.

Sommes-nous rentrés dans la dernière ligne droite de l'épisode du rachat de l'Olympique lyonnais ? Au vu des rebondissements de ses derniers jours, difficile de l'affirmer, mais une chose est sûre, cette période laissera des traces. Dans un entretien accordé au Progrès et à L'Equipe, Laurent Blanc est revenu sur cette situation particulière. "Détaché ou anxieux au point de lire toutes les nouvelles, non. Je suis pris par ma mission sportive, et je ne connais pas l’issue. Mais ça impacte le sportif, les salariés, tout le monde, a reconnu l'entraîneur. L’ambiance générale n’est pas optimale. Malgré ça, il faut aller en haut. Je suis persuadé que les bons résultats passeraient mieux. On est conscient de l’attente des gens. J’espère que le temps s’éclaircira. Si le club est vendu, il se passera des choses, et d’autres s’il n’est pas vendu, mais pas de même nature."

"On a un gros chantier"

Outre la vente, le coach a aussi évoqué la situation sportive de son équipe. " Lyon a un problème et on a un gros chantier. A nous, c'est-à-dire tout le club, de retrouver la gagne et une identité de jeu pour remettre l'OL là où il doit l'être, a clamé Laurent Blanc. Le dire, ça prend cinq secondes, mais le réaliser... J'espère avoir le temps."