L'OL réussit son entrée en Coupe Gambardella

Lors du premier tour fédéral de la Coupe Gambardella, l'OL s'est imposé à Louhans-Cuiseaux ce dimanche. Un succès 4 buts à 0.

Opposé à Louhans-Cuiseaux ce dimanche dans le cadre du premier tour fédéral, l'OL n'est pas passé au travers. Tenant du titre, les Gones se savaient attendus pour leur entrée en lice contre le pensionnaire de Régional 1. Pape Fuhrer a ouvert la marque à la 26e minute (0-1), un score qui sera finalement le même à la pause.

En deuxième période, les joueurs d'Eric Hély ont inscrit trois buts grâce à Enzo Molebe (67e), Romain Perret (71e) et Thiema Gueye (90e). Un succès 4 à 0 qui permet à l'Olympique lyonnais de valider son billet pour les 32es de finale de la compétition, qui auront lieu le 8 janvier. Le tirage est prévu le 15 décembre. Pour la petite anecdote, on peut rajouter que Saint-Etienne a été éliminé par Clermont aux tirs au but et que Saint-Priest a sorti Nice (2-0) lors des 64es de finale. En revanche, le parcours de Villefranche est terminé, battu par Bourg-en-Bresse (0-1).