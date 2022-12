Le Sommer revient sur son début de saison et celui de l'OL

De retour à un bon niveau sur ce début de saison, Eugénie Le Sommer se confie sur ses performances, ainsi que sur celles de l'OL.

Si Eugénie Le Sommer n'a plus forcément les jambes de ses belles années, la meilleure buteuse de l'histoire de l'OL reste malgré tout un élément clé du groupe de Sonia Bompastor. En difficulté à son retour des Etats-Unis la saison dernière, l'attaquante a retrouvé un bon niveau sur cette première moitié de l'exercice 2022-2023. "Je me sens mieux. J’ai fait la prépa, je connais mieux certaines coéquipières, c’est un ensemble, a-t-elle expliqué à Ouest-France. J’ai eu une petite blessure qui m’a empêchée de jouer en octobre, pareil la semaine dernière, donc ce sont des petits coups d’arrêt. Mais je me sens prête et j’ai envie d’aider l’équipe à atteindre les objectifs."

"Il y a eu des rencontres avec moins de contenu que d’habitude"

Avant de défier le Paris Saint-Germain à 21 heures, la joueuse de 33 ans dresse le bilan des premiers mois de compétition des Fenottes. "Il y a eu beaucoup de pépins physiques au sein de l’effectif qui nous ont contraintes à toujours changer d’équipe, ce qui rend difficiles les automatismes dans le jeu. Mais dire que le début de saison est raté, je ne suis pas tout à fait d’accord, a réfuté Le Sommer. On a gagné contre le PSG lors du trophée des championnes en août, on a remporté la coupe à Portland (tournoi amical de préparation aux États-Unis). Oui, il y a eu des rencontres avec moins de contenu que d’habitude. Mais dans le foot il faut gagner, c’est aussi ça le plus important. C’est la défaite face à Arsenal (1-5) qui a été un non-match. C’est celui qui reste dans nos têtes et qu’on ne veut pas revivre."