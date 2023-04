OL : Mendes et Tolisso titulaires contre Nantes

Pour ce rendez-vous capital à Nantes mercredi (21h10), Laurent Blanc a opté pour un changement au milieu. Tolisso et Mendes seront titulaires pour la demi-finale de la Coupe de France.

Dimanche face au PSG (0-1), Corentin Tolisso était remplaçant au début de la partie avant d'entrer en jeu. Ce mercredi contre Nantes en demi-finales de la Coupe de France (21h10), le milieu de terrain sera titulaire. Avec lui dans l'entrejeu, pas de Maxence Caqueret, mais Thiago Mendes, qui conserve une place dans le 11.

Comme prévu, Barcola remplace Sarr

Pour le reste, la formation de l'OL ressemblera presque intégralement à celle qui a battu Paris. En défense, on retrouve les cinq hommes qui ont donné satisfaction, à savoir Saël Kumbedi, Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. L'autre changement concerne l'attaque, avec la titularisation de Bradley Barcola, qui succède à Amin Sarr, aux côtés d'Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

Le 11 de l'OL à Nantes : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Mendes - Cherki - Barcola, Lacazette