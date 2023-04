Photo by PASCAL GUYOT / AFP

Actuellement à West Ham, Maxwel Cornet est le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais en Coupe de France depuis le début des années 2000.

Maxwel Cornet est le joueur lyonnais qui a le plus souvent trouvé les filets adverses en Coupe de France au XXIe siècle durant son passage à l’OL. Avec 12 réalisations à son actif, le footballeur de West Ham se classe premier en devançant des légendes comme Lisandro López (8), Sidney Govou (8) ou encore Juninho (7).

On observe également que ceux qui complètent le podium de ce classement sont d’autres icônes du club : Alexandre Lacazette (11) et Karim Benzema (9). Le premier tentera dès ce soir d’aller chercher ce record détenu par l’Ivoirien. L’ancien Gunner a par ailleurs déjà été décisif face aux Canaris dans la même compétition en 2015. Le second quant à lui fait les belles heures du Real Madrid depuis maintenant quatorze ans.

Un petit nouveau

Avec déjà sept unités inscrites en Coupe de France, Rayan Cherki (19 ans), septième au classement, risque de rapidement faire les bouger les choses. En supplément, l’enfant du club affrontera ce mercredi soir l’équipe qui lui a le plus réussi jusque-là dans le tournoi, le FC Nantes.