Malgré l’élimination en Coupe de France et les cinq points de retard au classement, l’OL veut croire à l’Europe. Johann Lepenant veut surfer sur la bonne passe en championnat pour y arriver.

L’espoir, encore et toujours. Quand bien même, on peut penser qu’il n’y en a plus, l’OL trouve toujours un moyen de s’accrocher aux dernières branches. Depuis une semaine et l’élimination en demi-finale de Coupe de France, les chances d’être européen la saison prochaine se sont clairement réduites au néant. Et puis des contreperformances des uns et une victoire contre Rennes pour l’OL a relancé cet élan d’un avenir européen via le championnat. En prenant le meilleur sur un concurrent direct dimanche, le club lyonnais s’est donné une raison d’avoir encore un peu d’enjeux dans cette fin de saison.

"L’élimination nous a fait du mal, le coach a dit que c’était fait et que malgré la déception, il fallait vite switcher vers le championnat parce qu’on avait fait un bon match à Paris et il était important de bien réagir face à Rennes. Ce qu’on a fait, a déclaré Johann Lepenant en conférence de presse. Sur la phase retour, il y a du mieux, on est l’un des meilleurs bilans avec le PSG et Reims, mais il reste encore des matchs à jouer."

"On joue au foot pour connaitre l'Europe"

Avec cinq points de retard et huit matchs à jouer dont Nice et Reims, des adversaires directs, l’espoir est mathématiquement toujours là. Seulement, les Lyonnais ont tellement fait preuve d’irrégularité qu’on est à se demander quel visage sera présenté vendredi contre Toulouse (21h). En tout cas, de la Ligue des champions à la Ligue Europa Conférence en passant par la Ligue Europa, les objectifs de l’OL ont chuté au fil des mois et semaines.

Peut-on vraiment voir les Lyonnais se donner pour la troisième coupe européenne après avoir échoué à faire ce qu’il fallait à Nantes. Lepenant jure que oui. "Il y a toujours un attrait pour une coupe d’Europe. On est à cinq points, il reste huit matchs. Toujours motivé de gagner des matchs et de participer à des compétitions. On joue au foot pour vivre ces compétitions européennes donc tant qu’on peut se qualifier, on le fera."