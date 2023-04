Soutenu par Jean-Michel Aulas dans sa lettre ouverte, Laurent Blanc se dit heureux à Lyon. L’entraîneur de l’OL se concentre sur la fin de la saison.

Il y a une semaine, une petite phrase prononcée dans le quart d’heure qu’il avait consacré aux journalistes n’avait pas forcément été révélée à temps. Avant la réception de Rennes, Laurent Blanc avait avancé de manière individuelle ou collective "ne pas savoir si on sera encore là" pour mettre les idées de jeu en place. L’interrogation était passée sous silence avant de forcément soulever une question. Avec l’élimination en Coupe de France, l’entraîneur français remettait-il en cause son avenir à l’OL à la fin de la saison ? Dans sa lettre ouverte qui a fait beaucoup parler, Jean-Michel Aulas a maintenu sa confiance à son entraîneur, lui qui veut le voir rester plus loin que juin 2024 et la fin de son contrat.

"Un jour, ça s'arrêtera forcément"

Le futur, Laurent Blanc a décidé de ne pas y penser. Ou du moins pas aussi loin et pas à l'instant T. Interrogé ce mercredi sur les propos de son président et ce soutien qui peut compter dans une fin de saison, le Cévenol s’est dit "heureux à Lyon" mais préfère profiter de l’instant présent et d’une qualification en Coupe d’Europe à aller chercher. "Mon avenir, vous savez… On a tous un avenir ici. Ça dépend de votre âge, ça dépend de beaucoup de choses dans votre vie. Je dois vous avouer que je ne réfléchis pas trop à mon avenir. Ça a toujours été le cas. Quand j’étais plus jeune, j’y réfléchissais un peu plus, mais à mon âge, je prends plaisir à faire ce que je fais. Je suis heureux ici, mais je sais très bien que ça s’arrêtera un jour. On fait avec." Il est encore trop tôt pour l'heure du bilan et ce n'est pas la première fois que Laurent Blanc le dit.