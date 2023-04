Ligue 1 : le calendrier de l'OL et des prétendants à la 5e place

Après 31 journées, quatre équipes se démarquent pour la 5e place qualificative de la Ligue Europa Conférence. Pour l'OL, la fin de saison s'annonce ardue.

Fort de ses trois victoires successives en championnat, l'OL est toujours en course pour arracher sur le fil la 5e place, la dernière qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Mais la mission est loin d'être évidente, d'autant plus lorsqu'on observe le calendrier des coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Ils seront confrontés entre autres à des affiches face à Marseille (dimanche), mais aussi au triptyque Monaco, Reims et Nice pour finir. Il faudra impérativement maintenir une dynamique flamboyante pour espérer dépasser le LOSC et Rennes qui sont pour l'instant mieux classés.

Calendrier de l'OL (7e, 50 points) :

OL - OM (J32)

Strasbourg - OL (J33)

OL - Montpellier (J34)

Clermont - OL (J35)

OL - Monaco (J36)

OL - Reims (J37)

Nice- OL (J38)

Des candidats au podium et au maintien pour Lille

Pour les Lillois, la donne est simple, il faut conserver a minima ce 5e strapontin. Sur les prochaines journées, Lille sera largement favori face à des adversaires mal-classés, mais les joueurs de Paulo Fonseca devront aussi se défaire de Reims, Monaco ou encore l'OM avant la fin de l'exercice.

Calendrier de Lille (5e, 55 points)

Auxerre - Lille (J32)

Lille - Ajaccio (J33)

Reims - Lille (J34)

Monaco - Lille (J35)

Lille - OM (J36)

Lille - Nantes (J37)

Troyes - Lille (J38)

Rennes affrontera seulement 2 top 10

A première vue, il semble que le groupe de Bruno Genesio possède le calendrier le moins délicat jusqu'à la fin du championnat. Hormis, Nice et Monaco, les autres équipes rencontrées figurent toutes dans la deuxième partie de tableau. Avec deux unités de retard sur le LOSC, le Stade Rennais va tenter d'en profiter, même si les candidats au maintien auront aussi leur mot à dire.

Calendrier Rennes (6e, 53 points)

Montpellier - Rennes (J32)

Rennes - Angers (J33)

Nice - Rennes (J34)

Rennes - Troyes (J35)

Ajaccio - Rennes (J36)

Rennes - Monaco (J37)

Brest - Rennes (J38)

Reims part de plus loin

Pour Reims, la situation est un peu plus compliquée. Auteurs déjà d'une saison au-delà des espérances, les Rémois sont à huit longueurs de Lille, et ils semblent en plus marquer un peu le pas récemment. Néanmoins, ils auront l'occasion de reprendre des points face aux Dogues et à l'OL d'ici à la fin du championnat. Il faudra aussi se défaire de formations du bas de tableau, sans oublier Lens.

Calendrier de Reims (8e, 47 points)

Reims - Strasbourg (J32)

Clermont - Reims (J33)

Reims - Lille (J34)

Lens - Reims (J35)

Reims - Angers (J36)

OL - Reims (J37)

Reims - Montpellier (J38)