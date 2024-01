OL : Malick Fofana a participé à son premier entraînement

Troisième recrue de l’hiver, Malick Fofana a déjà pris ses marques entre Rhône et Saône. Au lendemain de sa signature à l’OL, le Belge a participé à sa première séance avec ses nouveaux coéquipiers.

Après Lucas Perri et Adryelson mardi, un nouveau visage est venu s’immiscer dans le paysage décinois de l’OL ce jeudi. Transféré pour 17 millions d’euros et 5 de bonus mercredi en provenance de La Gantoise, Malick Fofana prend déjà la température de son nouveau challenge. Il est pour le moment assez polaire avec des températures rudes en ce mois de janvier, mais le Belge a participé à sa première séance d’entraînement ce jeudi en compagnie de ses nouveaux partenaires de jeu. À 18 ans, Fofana va vivre sa première expérience après avoir été formé du côté de La Gantoise. Cependant, il pourrait s’appuyer sur des joueurs qui connaissent bien le "plat pays" au sein de l’effectif lyonnais.

Présent dès dimanche en Normandie ?

Même s’ils ont choisi de représenter un autre pays, Clinton Mata et Diego Moreira sont tous deux originaires de Liège et joueront à coup sûr les grands frères auprès de Malick Fofana. Troisième recrue hivernale de l’OL, le jeune ailier débarque entre Rhône et Saône avec une étiquette de jeune espoir du football belge. Ce qui rajoute une certaine pression en plus du coût de son transfert.

Si Pierre Sage devrait lui laisser le temps de s’intégrer à son nouvel environnement, il ne serait pas surprenant de voir Fofana être présent dans le groupe rhodanien pour le déplacement au Havre dimanche (17h05). Avec Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Diego Moreira comme seules solutions offensives en ce moment, le Belge ne sera pas de trop pour offrir d’autres solutions à son nouvel entraîneur.