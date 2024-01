OL : Griezmann, Vieira et Grimaldi (UF Mâconnais) invités de TKYDG

Émission spéciale lundi prochain à partir de 19h sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". L’équipe de TKYDG recevra Alain Griezmann (président), Roland Vieira (coach) et Sébastien Grimaldi (directeur sportif) de l’UF Mâconnais.

Il va falloir faire de la place sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi prochain à partir de 19h. Car ce n’est pas un ni même deux invités qui se présenteront aux côtés de Razik Brikh et de notre consultant Nicolas Puydebois mais bien trois. Au lendemain du déplacement de l’OL sur la pelouse du Havre pour la 18e journée de Ligue 1, l’équipe de TKYDG mettra à l’honneur le club de National 3 qu’est l’UF Mâconnais. Pour l’occasion, le président, le directeur sportif et l’entraîneur de la formation de Saône-et-Loire seront présents et ne sont pas forcément des inconnus dans le monde du foot et du microcosme lyonnais.

En effet, Alain Griezmann, papa d’Antoine et président de l’UFM, sera accompagné de Sébastien Grimaldi et du nouveau coach qui n’est autre que Roland Vieira. Ce dernier a été formé à l’OL et y a même remporté la Coupe Gambardella en 1997. Une finale durant laquelle l’attaquant s’était mis en évidence à un poste dans lequel on ne l’attendait pas, à savoir gardien de but. Ayant entraîné Le Puy Foot 63 pendant une décennie, il vient d’être intronisé comme coach principal de l’UF Mâconnais avec comme adjoint Florent Balmont. L’occasion de faire un focus sur ces changements opérés et les ambitions du club.