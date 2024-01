Dejan Lovren après la qualification de l’OL en Coupe de France (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, l’OL va désormais attendre de savoir les équipes qui passeront le cap des 16es. Le club lyonnais connaitra son prochain adversaire dimanche à 20h avec le tirage au sort.

C’est dorénavant à tête reposée que Pierre Sage va pouvoir revoir le match contre Bergerac (1-2) mais aussi avec la satisfaction d’être toujours en vie dans la compétition. Vendredi soir, l’OL a galéré à Limoges, mais a assuré sa qualification à un peu moins d’un quart d’heure de la fin du match. Tout n’a pas été parfait pour les Lyonnais contre l’équipe de National 3, mais comme l’a si bien dit Maxence Caqueret après la rencontre, l’essentiel était de gagner et de se qualifier. C’est chose faite et la formation rhodanienne sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe de France le 7 février prochain. Ne reste plus qu’à savoir qui sera son adversaire.

Bruno Cheyrou effectuera le tirage

Après une équipe de National 3 puis une de National 2 pour entamer cette campagne, l’OL a été plutôt bien loti. Le tirage au sort des 8es devrait réserver une formation un peu plus coriace. Pour le savoir, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont devoir patienter quelques heures puisque les 8es de finale seront tirés dimanche soir, une fois toutes les rencontres disputées malgré certains reports liés à la météo ces derniers jours. Ce tirage sera diffusé en direct sur beIN Sports avec un certain Bruno Cheyrou, qui vient de quitter ses fonctions au sein de l’OL Groupe et d’Eagle Football. En espérant que l’ancien chef du recrutement n’ait pas la main trop lourde.