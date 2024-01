Maxence Caqueret célébrant son but avec Alexandre Lacazette lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Auteur du but de la qualification vendredi soir, Maxence Caqueret a disputé son 150e match avec l’OL. Le milieu retenait avant tout la victoire contre Bergerac (1-2).

L’OL a douté, mais l’OL a finalement triomphé. Vendredi soir, la formation rhodanienne a mis le temps pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale de la Coupe de France. Sur une pelouse qui s’est détériorée au fur et à mesure de la rencontre, les conditions n’étaient pas optimales pour voir les Lyonnais tenter de jouer au football. Ils ont essayé tant bien que mal, mais le rendu final ne permet pas de sauter au plafond. Malgré tout, ce samedi, l’OL est la première équipe qualifiée après sa victoire à Limoges contre Bergerac (1-2). "C’était un match compliqué face à une bonne équipe de Bergerac. Les conditions n’étaient pas faciles, mais le plus important était de gagner, a avoué Maxence Caqueret au micro de beIN Sports. C’est chose faite donc on est content de passer pour le prochain tour."

"Il y avait la bonne mentalité"

Les joueurs de Pierre Sage ne connaitront leur futur adversaire que dimanche soir, mais à défaut d’avoir vu son équipe briller, l’entraîneur lyonnais a dû être satisfait de l’état d’esprit affiché. Surpris par l’unique occasion du BPFC en première mi-temps, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont malgré tout fait preuve de sérieux en deuxième même s’ils ont mis le temps à trouver la faille pour le 2-1. Comme il y a quatre ans, Maxence Caqueret s’est mué en buteur au meilleur des moments. "Si on gagne ce match, cela veut dire qu’on a été sérieux. On n’a pas fait que de bonnes choses, mais il y avait la bonne mentalité pour aller chercher cette victoire et cette qualification. Si on arrive à maintenir ce courage et cette force dans les matchs difficiles, on pourra aller loin."

Rendez-vous le 7 février prochain pour savoir si l'OL connaitra encore un long parcours en Coupe.