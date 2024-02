OL - Médias : Robert Valette invité de TKYDG lundi

Au lendemain du déplacement de l’OL à Montpellier, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" sera de retour lundi à partir de 19h. Avec Robert Valette, ancien joueur puis formateur de l’OL, comme invité.

C’est avec l’espoir de pouvoir parler d’une troisième victoire en trois matchs durant la semaine que votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" se prépare à être de retour ce lundi 12 février à partir de 19h. On avait laissé Razik Brikh et Nicolas Puydebois sur un succès contre l’OM, mais une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France s’est depuis greffée et un déplacement à Montpellier ce dimanche (17h05) pourrait vraiment faire basculer l’OL du bon côté. En attendant de connaitre le résultat dans l’Hérault, l’équipe de TKYDG aura la chance d’accueillir sur son plateau Robert Valette lundi pour une nouvelle émission autour de l’actualité du club lyonnais.

Ancien joueur et formateur du club lyonnais

Ancien joueur de l’OL entre 1969 et 1976 (126 matchs), Robert Valette a ensuite embrassé la carrière d’entraîneur et de formateur aussi de son club de cœur pendant plus de vingt ans. Durant cette période, le natif du 6e arrondissement de Lyon a eu sous ses ordres de nombreux grands noms de l’histoire de l’OL. Ayant quitté le club en 2011, Valette garde toujours un œil avisé sur ce qu’il se passe dans le groupe professionnel, mais aussi à l’Académie. N’hésitez pas à lui laisser remarques et questions dans la rubrique dédiée aux commentaires ci-dessous.

Ce nouvel opus de "Tant qu’il y aura des Gones" sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.