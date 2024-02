OL : Benrahma décisif, les remplaçants ont une carte à jouer

Auteur du but de la victoire, Saïd Benrahma a validé le changement à la pause de Pierre Sage. Le but de l’Algérien est le dernier exemple à l’OL de la capacité du banc à se mettre au diapason pour le bien collectif.

Il ne l’attendait peut-être pas avec impatience, mais après deux premiers matchs timides, Saïd Benrahma espérait certainement montrer un autre visage. En profitant d’un bon décalage de Maxence Caqueret, l’Algérien a débloqué son compteur but avec l’OL et offert dans le même temps la victoire à sa formation (1-2). Cette première réalisation de l’ailier lyonnais (68e) va jouer un rôle de déclic chez le joueur qui a avoué "avoir été plus libéré et plus en confiance derrière pour tenter des choses". En attendant de savoir s’il enchaînera une titularisation ce mardi en Coupe de France, le vrai visage de Saïd Benrahma pourrait bien être observé dans les prochaines échéances.

Une bonne nouvelle de plus pour Pierre Sage qui a pour le moment pratiquement livré un sans-faute à la tête de la formation lyonnaise. Seul, l’Olympico au Vélodrome a vraiment été la seule rencontre durant laquelle les Lyonnais ont été absents pendant 90 minutes. Oui, l’OL reste une formation de milieu de tableau désormais et reste friable à l’image de ce déplacement à Metz tout proche de relancer une formation lorraine au fond du trou. Seulement, en réussissant à impliquer tout le monde dans son projet, Pierre Sage multiplie les cartouches à sa disposition pour faire basculer un match dans le bon sens.

Un impact de l'ombre plus que statistique

Ce n’est qu’anecdotique, mais le but du 2-1 de Benrahma est la 100e réalisation inscrite par un remplaçant à l’OL dans le championnat de France depuis le début de son histoire. Cela peut rester comme une simple statistique de plus à ajouter à la liste et pourtant cela traduit la variété de solutions que peut avoir celui qui se surnomme ironiquement comme le "Pep Guardiola de Wish". Vendredi soir, Pierre Sage a rapidement réajusté ce qui n’allait pas en première période avec notamment un Gift Orban à côté de ses chaussures. Le Nigérian a donc laissé sa place à Benrahma dès le retour des vestiaires et c’est un luxe que l’OL ne pouvait se permettre avant.

Fabio Grosso était certes un adepte de ces réajustements tactiques dès la pause, seulement ses solutions, et peut-être bien son coaching, n’entraînaient pas de réels changements dans la physionomie des rencontres. Désormais, c’est tout l’inverse. "Cela crée un statut pour ceux qui ne commencent pas les matchs. Il faut bien qu’ils l’acceptent et qu’ils apportent ce dont l’équipe a besoin, avait avancé le coach avant Metz. Et non pas, qu’ils soient dans une logique de marquer des points sur le plan individuel."

La Coupe de France comme récompense ?

Cela ne se traduit pas forcément dans des chiffres, mais à Lyon, dorénavant, chaque joueur a sa carte à jouer et a de quoi se montrer impactant pour les échéances à venir. À Montpellier, l’entrée d’Orel Mangala juste avant la pause avait changé le visage du milieu lyonnais. Contre l’OM, Lille et même Nice, Malick Fofana a apporté sa fougue, mais aussi sa faculté à pouvoir avancer avec le ballon et ainsi éviter que des vagues adverses ne se multiplient. S’il a été en dedans comme titulaire à Metz, Orban avait montré lors de ses entrées en Ligue 1 qu’il ne lâchait rien dans ses efforts. Même Rayan Cherki, pourtant indigent vendredi soir avec 10 pertes de balle sur 22 ballons touchés, se met au diapason défensif à défaut d’offensif. Pierre Sage réussit à concerner tout le monde et pour le moment la machine suit. "C’est un effort psychologique que les remplaçants ont à faire. D'autant plus que le statut peut changer d’un match à l’autre."

Le match contre Strasbourg mardi est d’autant plus important. En continuant en Coupe de France, l’entraîneur de l’OL aura un match de plus pour "récompenser" les efforts de chacun. Et ainsi pousser la concurrence à se sublimer encore un peu plus loin dans la saison pour atteindre deux objectifs qui n'ont jamais semblé aussi près.