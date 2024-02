Plutôt satisfait du match défensif de son équipe contre l’OL, Patrick Vieira a regretté le manque d’inspiration offensif de Strasbourg dans cette élimination en Coupe de France (0-0, 4 tab 3).

À deux tirs au but près, le scénario aurait pu être parfait pour Strasbourg. En total manque de résultats positifs en championnat, la formation alsacienne espérait pouvoir reprendre quelques couleurs avec la Coupe de France. Face au gros poisson qu’était l’OL et sa série de cinq victoires consécutives, Patrick Vieira avait décidé de revenir à une tactique bien plus compacte pour ce quatre de finale. Aligné en 5-2-3, le RCSA s’est avant tout attelé à bien défendre son but gardé par Bellaarouch.

Cela a plutôt bien fonctionné puisqu’en plus de laisser peu d’espace aux Lyonnais, les Strasbourgeois ont pu compter sur la maladresse de leurs adversaires. "La satisfaction, cela a été d'être cohérent sur le plan défensif. On a souffert tous ensemble, on a défendu tous ensemble, a noté le coach alsacien. Ça, c'est positif, rassurant, on a retrouvé des choses perdues récemment en Championnat, de la solidité. Revenir à une défense à cinq nous a permis d'avoir plus de présence dans la surface, cela a été intéressant."

"Il nous a manqué de la justesse et de la qualité technique"

Ayant fait le dos rond pendant 90 minutes, Strasbourg aurait pu compter sur la séance de tirs au but pour faire le coup parfait. Seulement, Thomas Delaine a vu Lucas Perri stopper sa tentative tandis que Lucas Perrin a envoyé la sienne dans le virage sud. Mais plus que la séance décisive, Patrick Vieira regrettait le visage offensif de son équipe pendant le temps réglementaire. "Il nous a manqué trop de choses offensivement. On a vu ce (mardi) soir une équipe en confiance, Lyon, et une qui l'est un peu moins. Sur l'aspect offensif, on n'a pas été bons, disons pas inspirés. Il manquait de la justesse, de la qualité technique."

Éliminé de la Coupe de France, Strasbourg n’a maintenant plus que le maintien comme objectif. Avec un déplacement important dès dimanche face à Montpellier (15e).