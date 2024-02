OL – Strasbourg (0-0, 4-3 tab) : en immersion avec BeIN Sports

Quatre lecteurs de notre média ont pu découvrir le dispositif mis en place par BeIN Sports pour le quart de finale de la Coupe de France entre l’OL et Strasbourg (0-0, 4-3 tab).

Comme tous les supporters de l’OL, Noé, Pierre, Enzo et Morgan affichaient un large sourire, mardi soir, après la qualification de leur équipe contre Strasbourg (0-0, 4-3 tab) pour les demi-finales de la Coupe de France. Juste avant de rugir de plaisir en tribunes, les quatre fidèles du club lyonnais ont pu vivre une expérience inédite. Vers 19 heures, ils se sont rendus dans le car régie du diffuseur de la compétition nationale.

"Un travail d'équipe"

L’occasion de découvrir différents métiers (chef d’édition, scripte, réalisateur…) qui ont tous un objectif commun : diffuser le match de manière optimale. "Chaque poste a ses spécificités, c’est un travail d’équipe", insiste le réalisateur Xavier Demuyter. Le chef d'orchestre de cette retransmission qui a un seul gros défaut – il est supporter de l'ASSE – donne de la voix à quelques minutes de la prise d'antenne. "Virez-moi ce micro perche, c'est moche", lâche-t-il aux techniciens présents sur le pré du Parc OL.

Luis Fernandez et ses souvenirs de Gerland

Pour cet OL – Strasbourg, BeIN Sports a utilisé une douzaine de caméras dont l'une isolée sur l’arbitre pour un futur reportage. Après l’aspect technique, Noé, Pierre, Enzo et Morgan ont pu se rendre sur le bord de pelouse. Une opportunité de vivre l’entrée des joueurs et d’échanger avec le journaliste Florian Genton et son consultant Luis Fernandez. "Moi, je suis des Minguettes. L'OL, c'est toute ma jeunesse.... C’est Gerland", rappelle l’ancien entraîneur du PSG. Un moment de nostalgie avec Pierre, l'un des plus âgés de nos lecteurs qui cite avec Luis Fernandez les noms des anciennes gloires lyonnaises : Chiesa, Di Nallo, Combin, Lacombe...

Pierre Sage : "Bravo les gagnants"

Après avoir assisté à l'échauffement des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, il est l'heure de retrouver les tribunes. Mais juste avant, alors que ce n'était pas prévu au programme, Pierre Sage vient saluer spontanément Noé, Pierre, Enzo et Morgan. Un selfie pour l’un d’entre eux et les félicitations pour tous. "Bravo les gagnants", lâche tout sourire l’entraîneur de l’OL. Une belle soirée, dans l'esprit Coupe de France, du début jusqu'à la fin.