À l’occasion de la demi-finale de Coupe de France féminine, certaines joueuses reposées à Dijon sont de retour dans le onze. Eugénie Le Sommer, Ellie Carpenter et Selma Bacha sont titulaires pour OL - Fleury.

Samedi de football pour l’OL, mais pas forcément l’idéal pour les supporters lyonnais. Entre le déplacement des hommes de Pierre Sage à Lorient à 17h en Ligue 1 et la demi-finale de la Coupe de France à 17h45, la programmation n’a pas forcément été pensée pour pouvoir vivre ces deux rendez-vous importants. Qu’importe, il y a bien une finale de coupe à aller chercher pour les joueuses de Sonia Bompastor en cette fin d’après-midi venteuse à Décines. Lancées dans une course au quadruplé, les Fenottes ont l’opportunité de se rapprocher d’un premier objectif en prenant le meilleur sur le FC Fleury 91 sur le terrain d’honneur Gérard Houllier. Sans Vanessa Gilles et Lindsey Horan et toujours privée de Wendie Renard, Sonia Bompastor ne veut pas laisser passer cette occasion et peut compter sur un onze compétitif.

Bompastor change presque tout derrière

Après une bonne semaine de travail, l’entraîneure de l’OL a choisi de revenir à quelques classiques après avoir fait souffler certaines joueuses à Dijon le week-end dernier. Eugénie Le Sommer retrouve sa place dans le onze aux côtés d’Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani. Au milieu, Bompastor a fait le choix de ne rien changer par rapport au match de championnat. Malgré le retour dans le groupe de Daniëlle van de Donk, Dzsenifer Marozsán et Sara Däbritz, auteure d’un doublé en Bourgogne, enchaînent avec Damaris Egurrola. C’est finalement derrière que les changements sont le plus importants avec les retours d’Ellie Carpenter et Selma Bacha tandis qu’Alice Sombath se recentre pour faire la paire avec Griedge Mbock.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Sombath, Mbock (cap), Bacha - Marozsan, Damaris, Däbritz - Diani, Hegerberg, Le Sommer