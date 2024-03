La maman de Benrahma régale les dirigeants de l’OL

Ayant accompagné son fils à Lyon, la maman de Saïd Benrahma est déjà adoptée à l’OL. En pleine période de ramadan, elle a régalé et remercié les dirigeants lyonnais avec des sucreries maghrébines.

Elle est devenue une coqueluche en l’espace de quelques minutes sur une vidéo. Alors que Saïd Benrahma était dans l’attente de voir son transfert à l’OL validé, sa maman est devenue la star de ce transfert. Toujours aux côtés de son fils, elle a d’abord poussé pour voir l’Algérien accepter le challenge lyonnais avant de faire très forte impression aux salariés du club, une fois le prêt avec option d’achat confirmé. Sa joie lors de la vidéo de présentation de Benrahma avait fini de conquérir les cœurs des supporters. Heureuse de voir son fils s’épanouir de nouveau, la mère de l’international algérien a choisi de remercier à sa façon les dirigeants lyonnais.

En cette pleine période de ramadan, elle a sorti son plus beau tablier pour se mettre derrière les fourneaux. En même temps qu’elle doit régaler toute la famille Benrahma, la maman en a profité pour remercier John Textor et Laurent Prud’homme des efforts réalisés pendant de longues heures pour parvenir à valider l’arrivée de son fils entre Rhône et Saône. Cela valait bien deux Tupperwares remplis de spécialistes maghrébines à l’attention du président de l’OL et de son directeur général. La cote de la maman de Saïd Benrahma n’est en tout cas pas prête de s’écrouler à Décines.