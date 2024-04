OL - Brest : duel de leaders sur la phase retour

Pour la 1re de Fabio Grosso, l’OL a chuté à Brest. (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

À l’occasion de la clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’OL recevra le stade Brestois ce dimanche à 20h45. Avec 31 points récoltés, les deux équipes sont les meilleures de Ligue 1 sur la phase retour.

Les deux formations sont à égalité de points en cette deuxième partie de saison, mais plus pour longtemps si vainqueur il y a dimanche... Avec 31 points acquis sur les 14 dernières journées, l'OL et Brest se placent en tête du tableau de championnat. L’équipe qui sortira victorieuse de cette confrontation se verra devenir dauphin de la deuxième partie de saison 2023/2024. Habitués à jouer le maintien, les Bretons enchaînent les succès et vont tenter de toucher le Graal à Décines avec une qualification européenne validée.

Les mises en places tactiques d’Éric Roy ont su faire du Stade Brestois (15e budget de Ligue 1) un réel effectif de haut de tableau. De l’autre côté, l'arrivée de Pierre Sage à la fin de l'année 2023 a permis à l'OL de sortir du gouffre. Sur la deuxième partie de saison, la formation rhodanienne est redevenue une équipe compétitive, malgré une entame de championnat des plus chaotiques. Un match dans le match aura lieu, bord terrain, entre les deux coachs dimanche.

Un objectif commun

Les deux équipes tenteront coûte que coûte de faire mettre un genou à terre à son adversaire. Un match de Ligue 1, certes, mais la victoire aura une saveur européenne. Pierre Sage souhaite jouer l’Europe l’an prochain, soit grâce à un succès en finale de Coupe de France (face au PSG) ou une 7e place a minima en Ligue 1. Les ambitions du coach lyonnais pourront voir un peu plus le jour en cas de victoire dimanche, mais ce ne sera pas si simple.

Les Bretons ont, eux aussi, faim d’Europe l’an prochain. Le Stade Brestois (2ᵉ au classement) aura la possibilité de voir son nom en Ligue des champions la saison prochaine en cas de victoire. Avec 56 points, les hommes d’Éric Roy valideraient définitivement l’objectif de jouer la C1 en 2024/2025. De quoi booster les troupes brestoises ce dimanche.