ASSE - OL : Bompastor aligne Becho en pointe

Ce dimanche, l'OL dispute le derby sans la moindre pression. Assurées d'être premières à l'issue de la saison régulière, les Fenottes abordent le match l'esprit libéré. Malgré les nombreuses absences, Sonia Bompastor a aligné un onze séduisant avec notamment Vicki Becho aux avant-postes.

Avec le match de l'OL masculin dans le même temps, l'exposition médiatique de ce derby en a forcément pris un coup. Néanmoins, en programmant la rencontre à Geoffroy Guichard, l'AS Saint-Etienne a voulu marquer le coup pour ce retour de l'OL dans la Loire après un an d'absence. Depuis samedi, les Lyonnaises sont libérées d'une pression, celle d'être assurées de finir premières de la saison régulière après le nul du PSG. Ce dimanche, ce sont donc deux formations libres qui vont s'affronter et le spectacle sera peut-être un peu plus au rendez-vous. En tout cas, malgré les nombreuses absences, Sonia Bompastor aligne un onze titulaire plus que séduisant.

Sombath à droite de la défense

Avec le retour de la trêve internationale, l'entraîneure de l'OL aurait pu être amenée à faire tourner et pourtant, les internationales, notamment françaises, seront sur le pont à 21h. Griedge Mbock et Wendie Renard reforment le duo central en défense avec Selma Bacha à leur gauche tandis que Kadidiatou Diani est alignée en attaque. Avec les blessures de Le Sommer et Cascarino, Vicki Becho occupera la pointe de ce trio offensif dans lequel figure Amel Majri. Enfin, au milieu, Melchie Dumornay et Dzsenifer Marozsan entoureront Damaris.

La composition de l'OL contre Saint-Etienne : Endler - Sombath, Mbock, Renard, Bacha - Marozsan, Damaris, Dumornay - Majri, Becho, Diani