D1 : OL - PSG se jouera devant plus de 15 000 personnes

Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malgré l’enjeu de la rencontre, la finale OL - PSG n’attirera pas autant que lors de la demi-finale aller de Ligue des champions. La barre des 15 000 places avait été franchie à vingt-quatre heures du coup d’envoi.

Elle n’avait "jamais vécu ça dans sa carrière". Le 20 avril dernier, Vanessa Gilles était presque restée sans voix devant l’ambiance qui avait régné au Parc OL pour la demi-finale de Ligue des champions contre le PSG. Le soutien des 38 466 spectateurs présents avait permis aux joueuses de l’OL de signer un record d'affluence et de renverser le cours du match avant de s’imposer 3-2. Ce vendredi soir, les Fenottes espèrent pouvoir encore compter sur cet apport des tribunes mais elles vont devoir se faire une raison. Il n’y aura pas autant de monde qu’il y a un mois dans l’enceinte de Décines. Jeudi, à vingt-quatre heures du coup d’envoi de la finale du championnat entre l’OL et le PSG, le club venait d'atteindre la barre des 15 000 places.

Une finale un vendredi soir lors d'un week-end prolongé...

Si le club espère voir des indécis se motiver en dernière minutes pour venir garnir encore un peu plus les tribunes décinoises, ce rendez-vous montre encore une fois que le chemin est encore long pour réussir à remplir les stades. En programmant le match décisif de toute une saison un vendredi soir à 21h, la FFF n’a très certainement pas eu la meilleure des idées. Le tout en plein week-end de la Pentecôte… Finalement, voir plus de 15 000 supporters lyonnais prendre place dans le Parc OL ressemble presque une petite victoire vu les conditions mises en place. Néanmoins, pour ceux qui voudraient se décider en ce jour de finale, il reste un peu plus de 700 places grand public sur le billetterie du club (de 12 à 20€).