Coldplay en concert en Californie (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Trois semaines après la venue de Taylor Swift pour un double concert, le Parc OL accueille un autre groupe planétaire. Coldplay pose ses valises à Décines pour trois représentations, dont la première ce samedi à 18h30.

Il y a sept ans, près de 51 000 fans avaient pris place au Parc OL pour accueillir Coldplay. La venue du groupe anglais avait été l’un des premiers gros concerts organisés à Décines et les 50 901 spectateurs restent à ce jour la 8e affluence du stade décinois en mode concert. Y aura-t-il plus de monde sept ans plus tard ? Dans le cadre de sa tournée mondiale, Coldplay est de retour au Parc OL, non pas pour un, ni deux, mais bien trois concerts. Le premier se tient ce samedi à 18h30 et il va falloir faire preuve d’un grand courage à la vue de la météo qui touche la région lyonnaise en ce 22 juin 2024.

Toutefois, c’est un nouveau gros évènement musical qui se tient à Décines et qui fait les affaires d’Eagle Football Group (ex OL Groupe). Il y a trois semaines, la venue de Taylor Swift avait entraîné un vrai boom économique pour Lyon et l’enceinte de Décines avec près de 120 000 spectateurs en deux jours. La tenue des trois concerts du groupe britannique devrait également créer une vague d’excitation. Les fans étaient déjà nombreux à s’amasser devant les portes du Parc OL ce samedi après-midi afin d’avoir les meilleures places possibles dans la fosse et de partager un moment avec Chris Martin et sa troupe.