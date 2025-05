OL Académie : le programme du week-end

Pour la réserve masculine de l’OL et la D3 féminine, l’objectif sera le même en ce week-end du 17-18 mai : le podium.

Qui dit week-end ensoleillé, dit aussi été et fin de saison qui approchent. L’équipe réserve de l’OL dispute sa dernière rencontre de la saison face à Thonon-Evian tandis que pour la D3, il s’agira de l’avant-dernière. Deux équipes différentes, mais un objectif commun : le podium. Tout d’abord, les hommes de Gueïda Fofana auront à cœur de terminer leur exercice 2024-2025 sur une note positive.

Après une cruelle semaine dernière, entre la défaite en finale de PLIC (0-0, 5 TAB à 4) et lors du derby contre La Duchère (1-2), les Rhodaniens sont retombés à la 4ᵉ place de N3. Et ont vu Bourgoin-Jallieu faire la bonne opération en revenant à leur hauteur et en leur passant devant grâce au goal-average particulier. Samedi, à 17 heures, il faudra donc faire un meilleur résultat que le FCBJ au stade Joseph Moynat de Thonon-Évian si l’OL ne veut pas échouer au pied du podium.

La réserve féminine veut stopper l’hémorragie

Un podium que la réserve masculine n'a pas entre les mains pas plus que les féminines en D3. Sur leurs 5 derniers matchs, les coéquipières de Leila Wandeler se sont inclinées à quatre reprises pour un seul match nul. Malgré tout, les Fenottes entrevoient encore le bout du tunnel puisqu’elles sont à six longueurs du podium à deux journées de la fin du championnat. Il faudra deux faux pas d’Albi, mais surtout un rebond immédiat des Lyonnaises face à Monaco à domicile ce dimanche (18 mai, 15 heures) si elles veulent espérer finir parmi les trois meilleures formations.

Le programme de l’académie ce week-end :

Réserve : Thonon-Évian - OL, samedi 17 mai (18 heures), stade Joseph Moynat

D3 féminine : OL - AS Monaco, dimanche 18 mai (15 heures), OL Academy Meyzieu