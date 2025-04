La réserve féminine de l’OL s'écroule en cette fin de saison

Battue le week-end dernier par Clermont à domicile (1 – 2), la réserve féminine de l’OL a enchaîné un quatrième match sans victoire et voit la montée s’éloigner un peu plus. Les filles de Julien Perney sont désormais quatrièmes au classement.

C’était décidément un week-end sombre pour les réserves lyonnaises en championnat. Après les hommes de Gueïda Fofana, battus par Mâcon vendredi (0 – 1), La D3 féminine s’est également inclinée face à Clermont à Meyzieu (1 – 2). Concédant l’ouverture du score de Julie Micard (32e), les Lyonnaises ont bien réagi et ont égalisé dans la foulée par l’intermédiaire de leur attaquante Leila Wandeler (40ᵉ). Mais à la toute fin d’une rencontre marquée par un engagement physique sans merci (9 cartons jaunes distribués), les coéquipières de Lou Marchal se sont fait crucifier par le but de Camille Berenguer (90ᵉ).

Les Lyonnaises font du surplace

Une série noire qui se poursuit donc pour les Rhodaniennes puisqu’elles dégringolent au classement et pointent à la quatrième place. Alors qu’elles avaient démarré la saison sur les chapeaux de roues, les joueuses de Julien Perney ont peu à peu montré leurs limites et ont perdu confiance, à l’image de leurs quatre dernières rencontres. D’abord, défaites à Albi début mars (1 – 0), elles ont ensuite enchaîné deux matchs nuls consécutifs face à Montauban (2 – 2) et Chassieu (1 – 1). Les Lyonnaises font désormais du surplace et ne parviennent plus à se rapprocher des leaders grenobloises. Pire que cela, elles s’en éloignent.

Des espoirs de montée qui s’envolent ?

La réception de Clermont pouvait faire office de dernière bouée de sauvetage pour espérer la montée en D2 la saison prochaine. Mais la défaite a placé les joueuses de l’OL dans une situation comptable délicate. Elles occupent dorénavant la 4ᵉ place du classement et sont à 10 points du premier, Grenoble, à quatre journées de la fin de saison. Il faudra malgré tout montrer une réaction ce samedi à Montpellier (26/04, 14 h 30) pour sortir la tête de l’eau et retrouver le goût de la victoire.